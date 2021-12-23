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Путин счел недостаточным уровень коллективного иммунитета

12:49
  • четверг
  • 23 декабря 2021

России нужен иммунитет под 80%

Уровень вакцинации в России на данный момент составляет 59,4%. Такие цифры назвал Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в Манеже. По словам президента, этого недостаточно для достижения коллективного иммунитета.

"59,4% - это коллективный иммунитет, то есть и переболевшие и привившиеся. У нас 70 млн сделали первую прививку, 70 с небольшим — два укола. Но этого недостаточно. Нам нужен иммунитет под 80%. Думаю, что достигнем этого уровня. А некоторые страны говорят об уровне иммунитета под 90-95%", - сказал президент.

Путин надеется, что требуемого уровня коллективного иммунитета можно будет достичь к концу первого квартала 2022 года.

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