Путин в шутку разрешил журналистам кричать на пресс-конференции

Не кричать просил Дмитрий Песков

Владимир Путин разрешил присутствующим на большой пресс-конференции журналистам кричать.

Поводом для высказывания стала реплика пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он попросил журналистов не кричать.

"Будем, будем, кричите", - пошутил в ответ президент.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Манеже. В отличие от прошлого года президент общается с журналистами в очном формате.

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