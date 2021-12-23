Путин в шутку разрешил журналистам кричать на пресс-конференции

Не кричать просил Дмитрий Песков
Владимир Путин разрешил присутствующим на большой пресс-конференции журналистам кричать.
Поводом для высказывания стала реплика пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он попросил журналистов не кричать.
"Будем, будем, кричите", - пошутил в ответ президент.
Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Манеже. В отличие от прошлого года президент общается с журналистами в очном формате.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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