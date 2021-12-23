ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин выступил против наказания для противников вакцинации

13:06
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Россия должна идти по другому пути

Президент России Владимир Путин объяснил, почему власти не собираются вводить наказание за отказ от вакцинации.

Путин лаконично объяснил причину появления новых штаммов COVID-19
Путин счел недостаточным уровень коллективного иммунитета

"Всегда сила действия равна силе противодействия. У нас народ изобретательный. Начинаешь давить, сразу появятся способы обойти", - сообщил Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.  

Добиваться результатов в области вакцинации нужно мягким способом – разъяснительной беседой с населением.

"Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер", -подчеркнул глава государства.

Бороться нужно не с антипрививочниками, а с фальсификаторами документов о вакцинации.

"Бороться надо с правонарушениями, а не людьми", — заметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.