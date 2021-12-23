Путин выступил против наказания для противников вакцинации

Россия должна идти по другому пути

Президент России Владимир Путин объяснил, почему власти не собираются вводить наказание за отказ от вакцинации.

"Всегда сила действия равна силе противодействия. У нас народ изобретательный. Начинаешь давить, сразу появятся способы обойти", - сообщил Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.

Добиваться результатов в области вакцинации нужно мягким способом – разъяснительной беседой с населением.

"Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер", -подчеркнул глава государства.

Бороться нужно не с антипрививочниками, а с фальсификаторами документов о вакцинации.

"Бороться надо с правонарушениями, а не людьми", — заметил Путин.

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