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Новые антирекорды: Европу атакует штамм "омикрон"

11:51
  • пятница
  • 24 декабря 2021

В преддверии Рождества всё больше стран вынуждены вводить ограничения

Рекордные цифры по заболеваемости фиксируют в Европе. В Великобритании - более 120 тысяч случаев всего за сутки. Максимальные показатель за всё время пандемии и во Франции.
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На улицах Берлина – музыка и рождественские огни. Главный семейный праздник наступит уже нынешней ночью. Однако многие немцы из похода по магазинам возвращаются с пустыми руками. Купить подарки близким в этом году могут лишь те, у кого есть QR-код. Но так называемый "лёгкий локдаун", который вводится в Германии со следующего вторника, затронет всех – и вакцинированных тоже.

Омикрон-штамм атакует Европу. В Германии, Испании, Греции, Венгрии начинают вакцинацию детей от пяти до одиннадцати лет. Сразу в трёх странах – новые антирекорды по числу заболевших. Лидирует Великобритания – почти 120 тысяч инфицированных за сутки. Вводить локдаун в королевстве не планируют. Но гуляния на Трафальгарской площади уже отменены. А премьер Борис Джонсон в рождественском обращении к нации тоже поднимает тему подарков.

"Времени для покупки подарков всё меньше, но есть замечательная вещь, которую вы можете подарить своей семье и всей стране: сделать прививку – первую дозу, вторую или ревакцинироваться. Для того, чтобы праздники в следующем году были ещё лучше, чем в этом", - сказал он.

Более 88 тысяч инфицированных за минувшие сутки во Франции. Масштабного праздника на Елисейских полях тоже не будет. А в Италии с 30 декабря расширяется действие "ковид-сертификатов". Не вакцинированных перестанут пускать в музеи, на выставки и в парки развлечений.

Не сдаваться, н смотря ни на что, и надеяться на лучшее призывает европейцев главный волшебник. Официальный Санта-Клаус отправляется в большое рождественское путешествие.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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