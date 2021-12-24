Путин призвал поддерживать у россиян интерес к науке

Это знаковые и позитивные тенденции
Президент России Владимир Путин заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, что все больше родителей в стране хотят, чтобы их дети в будущем выбрали научную карьеру.
"Это знаковые и позитивные, уверен, долгосрочные тенденции, их обязательно нужно поддержать", - подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).
Как отметил президент, в будущем десятилетии в России появится не менее 25 университетских кампусов с передовыми условиями для учебы и исследований.
Глав регионов российский лидер призвал больше общаться с молодыми учеными, заниматься научным развитием, видеть в этой сфере мощный ресурс.
По словам Путина, будет правильным, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram