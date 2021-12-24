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Путин призвал поддерживать у россиян интерес к науке

16:37
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Это знаковые и позитивные тенденции

Президент России Владимир Путин заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, что все больше родителей в стране хотят, чтобы их дети в будущем выбрали научную карьеру.
В этом году в России провели рекордное количество научных мероприятий

"Это знаковые и позитивные, уверен, долгосрочные тенденции, их обязательно нужно поддержать", - подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

Как отметил президент, в будущем десятилетии в России появится не менее 25 университетских кампусов с передовыми условиями для учебы и исследований.

Глав регионов российский лидер призвал больше общаться с молодыми учеными, заниматься научным развитием, видеть в этой сфере мощный ресурс.

По словам Путина, будет правильным, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения.

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