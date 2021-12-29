Россия считает необоснованными претензии ЕС по нарушению норм ВТО

Евросоюзу представлены подробные разъяснения

В Брюсселе странным образом отреагировали на инициативу России и США провести в начале января следующего года переговоры по гарантиям безопасности. Глава европейской дипломатии в интервью немецкой газете "Вельт" заявил, что такая встреча не может пройти без участия представителей ЕС. Более того, Жозеп Боррель назвал требования Москвы о нерасширении НАТО на восток неприемлемыми и чисто российской повесткой.

Проект предложенного Россией договора о гарантиях безопасности Жозепп Боррель читал во время рождественских каникул на горнолыжном курорте в Испании.

Но то ли погода на горнолыжном курорте на задалась, то ли верховного представителя ЕС по внешней политике обидело, что союзники его лично оставили в стороне от подготовки к переговорам с Россией - настроение, судя по разговору с журналистами, у него было не самое оптимистичное. Предложенные Москвой инициативы Жозепа Борреля не устроили.

"Требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на восток - это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины. Россия хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского Союза - это абсурд. Мы не примем этого. В отношении нас ничего не решается без нашего присутствия", - отметил Боррель.

Хотя об этом европейским чиновникам стоило бы подумать гораздо раньше. А именно, когда Европа добровольно отдала часть своего суверенитета США в обмен на место под ядерным зонтиком. Но признаться в этом в Брюсселе, разумеется, не могут.

Как и в том, что, когда под давлением Вашингтона в обход всех международных норм, ввели антироссийские санкции - били по своей же экономике. Ведь Россия к жизни в условиях ограничений адаптировалась, а вот ответные меры для европейского бизнеса обернулись многомиллиардными потерями.

Но вместо того, чтобы признать очевидное, Брюссель подает иск против Москвы в ВТО. И требует 290 миллиардов евро компенсации за "дискриминацию российскими госкомпаниями иностранных поставщиков".

Россия в ответ представила Евросоюзу подробные разъяснения о полном соответствии таких мер обязательствам в рамках ВТО. И, разумеется, готова защищать свои интересы. Но вместо того, чтобы тратить время на пустые тяжбы, не лучше все-таки начать конструктивный диалог. Необходимость в котором давно назрела. Что показывает и нынешний кризис в отношениях России и Запада.

Москва к переговорам готова. Главное, отмечают российские дипломаты, чтобы у них был результат. "Не думаю, что наши коллеги смогут отделаться неким "бла-бла-бла", как говорит Грета Тунберг. На этот раз мы действительно хотим чего-то серьезного. Это не ультиматум, что уже несколько раз подчеркивали министр иностранных дел и президент. Это конструктивное предложение. И это предложение отвечает интересам всех", - сказал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Москва, как уже отметили в нашем МИДе, на предстоящих переговорах будет твёрдо отстаивать свои интересы и не пойдёт на односторонние уступки. Прежде всего, в вопросах гарантий со стороны США и НАТО о нераспространении на восток. Отказа от идеи создавать свои военные базы на территории стран бывшего Советского Союза - если эти государства не являются членами НАТО.

"Думать о том, что Соединённые Штаты Америки, да и в целом страны, входящие в Североатлантический договор, сразу же пойдут навстречу и согласятся с комплексом мер, которые гарантируют безопасность в Европе, будет слишком оптимистичным. Но при этом Вашингтон видит ряд вопросов, которые следует обсуждать", - отметил заведующий кафедрой социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Москва рассматривает предложение генсека Североатлантического альянса о созыве Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. А российско-американские межведомственные консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве.

Екатерина Выскребенцева, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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