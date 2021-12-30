Путин поздравил зарубежных лидеров с Рождеством и Новым годом

Президенты Украины и Грузии не получили теплых слов от Москвы

Президент России Владимир Путин поздравил глав зарубежных государств и правительств, руководителей международных организаций с Рождеством и наступающим Новым годом-2022.

Глава государства направил поздравительные телеграммы, в частности, коллегам из США, Франции, Армении, Белоруссии, Казахстана, Турции, Сирии, председателю КНР, канцлерам ФРГ и Австрии, премьер-министрам Великобритании и Канады.

Также Путин поздравил Папу Римского, королеву Великобритании, генсека ООН, директора МВФ, главу МОК, президента ФИФА, говорится в сообщении Кремля.

Помимо действующих лидеров, Путин поздравил бывших глав государств и правительств - Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Ангелу Меркель, Биньямина Нетаньяху, Николя Саркози, Герхарда Шредера и других.

Традиционно поздравления от российского лидера не получили президенты Украины, Грузии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

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