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Россияне решили встречать Новый год дома

12:12
  • пятница
  • 24 декабря 2021

В гости или в клуб собрались лишь 13% опрошенных

Большинство россиян встретят Новый 2022 год дома. По данным опроса ВЦИОМ, такое решение приняли 77% респондентов. В гости, в клуб или ресторан в новогоднюю ночь отправятся лишь 13% опрошенных.

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"Дом вновь стал традиционным местом празднования Нового года — 2022-й планируют встретить в родных стенах 78% россиян. Еще 8% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% пойдут в ресторан или клуб", - сообщил генеральный директор ВЦИОМ. Валерий Федоров добавил, что 4% респондентов и вовсе не намерены отмечать Новый год.

Подсчитаны и траты на празднование и развлечения. На сей раз россияне потратят на 20% больше, чем в прошлом году  в среднем 15 830 рублей. Из этой суммы 5 369рублей уйдет на подарки, 5 748 рублей – на новогодний стол, оставшиеся 4 713 рублей - на походы в театр, ресторан, детскую елку и прочие развлечения.

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