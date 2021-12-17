Путин призвал россиян соблюдать меры безопасности в Новый год

Ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной

Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на съезде РСПП, попросил сограждан прислушаться к рекомендациям эпидемиологов в новогодние праздники.

"Новогодние праздники всегда вызывают позитивные сказочные ожидания на будущее, и это хорошо, и надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее. Это серьезный вопрос", - подчеркнул глава государства (цитата по РИА "Новости").

Как заметил Путин, "после первого тоста у нас все уже забывают про всякие меры предосторожности", но в ситуации с COVID-19 терять бдительность нельзя.

Обстановку по коронавирусу в стране президент назвал напряженной, несмотря на сокращение числа заболевших за сутки. "Вроде бы сокращение почти наполовину, но и это для нас очень много. Смертность подросла в стране. В значительной степени это связано, конечно, так или иначе с ковидом", - обратил внимание российский лидер.

Он при этом добавил, что разработанная в центре имени Гамалеи вакцина "Спутник V" эффективна в борьбе с новым штаммом "омикрон".

"Мы можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду для бустерной вакцинации, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание", - сказал Путин.

Вместе с тем президент попросил кабмин с бизнесом и обществом доработать закон о применении сертификата вакцинированного в общественных местах: он должен быть четким, ясным и понятным.

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