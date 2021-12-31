Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Авангард"

Рядом с ним появится новое общественное пространство

На востоке Москвы проведут комплексную реконструкцию стадиона "Авангард". Об этом сегодня в своём блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что городские власти не позволили прежним владельцам застроить территорию коммерческими объектами. И теперь сделают современный стадион с удобными трибунами, обустроят спортивные площадки, скейтпарк и тропу препятствий.

Также установят уличные тренажёры и многофункциональные павильоны для занятий спортом. Все работы планируют выполнить в течение двух лет. Высказать мнение о проекте можно на платформе "Активный гражданин", сообщает "ТВ Центр".

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