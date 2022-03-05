Для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи открыты гумкоридоры

Решение принято Минобороны России по согласованию с Киевом

Сегодня на Украине с 10 часов действует режим тишины. Его объявило наше Минобороны. Российская сторона открыла согласованные с Киевом гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Эвакуация населения будет проводиться в направлении Запорожья.

Тем временем боевики запрещенных в России нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь по подразделениям Народной милиции с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах. Обстрелы территорий Донбасса продолжаются. За минувшие сутки в ДНР пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

Это село Пионерское, некогда популярный курорт на берегу Азовского моря. Раньше в этих корпусах располагался детский оздоровительный лагерь. Но последние годы их занимал штаб одного из подразделений националистического полка "Азов", запрещенного в России. После боя радикалы оставили позиции. В освобожденных населенных пунктах - десятки единиц брошенной бронетехники ВСУ, лишь небольшая часть имеет повреждения.

Вот боевая машина пехоты в селе Анадоль к югу от Волновахи. Бойцы народной милиции снимают пулеметы и оборудование. Среди трофеев - американские противотанковые комплексы, совсем недавно поставленные на Украину.

За минувшую ночь силы ДНР продвинулись еще на 27 километров. Освобождены шесть населенных пунктов. Поняв, что бойцы не представляют угрозы для мирных жителей, люди выходят на улицы. Рассказывают, как перед уходом с позиций националисты силой отбирали ценные вещи и имущество.

"Калитки снимали и увозили, ворота, шифер, все, что попадало, все тащили. Мы ждали, мы ждали, мы мучились", - говорят они.

Вокруг Мариуполя наращивается группировка сил народной милиции ДНР и российской армии. Но в субботу утром орудия смолкли.

"5 марта с 10 часов утра московского времени российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной", - объявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Власти населенных пунктов хотят использовать затишье, чтобы обеспечить Мариуполь продуктами и лекарствами, а также восстановить разрушенную инфраструктуру. Капитальный ремонт потребуется жилым домам в Луганске и Донецке.

За сутки жилые кварталы в Донбассе обстреливали с украинской стороны не только из минометов и ствольной артиллерии, но и реактивными системами залпового огня "Град".

"Под обстрелы попали районы 10 населенных пунктов нашей республики. В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Двое гражданских получили ранения", - рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Колонны российской бронетехники продолжают продвижение в Киевской области. В разных регионах Украины новые удары наносят российские ВКС - исключительно по объектам инфраструктуры ВСУ.

"За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы "Javelin" и "NLOW". Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины", - сообщили в Минобороны.

Боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" же ведут огонь с позиций, оборудованных в многоэтажках, школах, больницах и даже детских садах. В городах и селах все чаще фиксируют случаи мародерства. В этой ситуации вооруженные радикалы поддерживают лишь идеологический порядок. Например, показывают фото взятого в плен бойцами территориальной обороны депутата Верховной рады от партии "Оппозицонная платформа – за жизнь" Нестора Шуфрича. Его обвинили в попытке передать ополченцам ЛДНР данные о положении украинских силовиков.

Разговор с человеком, который обладает депутатской неприкосновенностью, теперь короткий. А секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал к расправе и над другими депутатами от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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