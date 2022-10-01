Жителей Подмосковья предупредили об угрозе нападения медведей

Их стало много в лесах региона

В лесах Подмосковья есть опасность встретиться с бурым медведем. Об этом в эфире "Радио 1" предупредил жителей региона главный редактор журнала "Охота" Валерий Кузенков.

По его словам, в подмосковных лесах живёт довольно много бурых медведей, этот вид занесён в Красную книгу Московской области. Так как охотиться на медведей нельзя, они расплодились и чувствуют себя в Подмосковье как дома.

Кузенков призвал грибников и просто гуляющих в лесу жителей области быть внимательными и соблюдать максимальную осторожность.

Главный редактор дал несколько полезных советов. Чтобы избежать встречи с медведем, в лесу надо вести себя максимально шумно, а если встреча с лесным зверем всё-таки произойдёт – не смотреть ему в глаза и не убегать. В этом случае нужно постараться максимально тихо уйти, не делая резких движений.

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