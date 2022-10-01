ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителей Подмосковья предупредили об угрозе нападения медведей

19:40
  • суббота
  • 01 октября 2022

Их стало много в лесах региона

В лесах Подмосковья есть опасность встретиться с бурым медведем. Об этом в эфире "Радио 1" предупредил жителей региона главный редактор журнала "Охота" Валерий Кузенков.
Власти Подмосковья ограничили доступ в леса

По его словам, в подмосковных лесах живёт довольно много бурых медведей, этот вид занесён в Красную книгу Московской области. Так как охотиться на медведей нельзя, они расплодились и чувствуют себя в Подмосковье как дома.

Кузенков призвал грибников и просто гуляющих в лесу жителей области быть внимательными и соблюдать максимальную осторожность.

Главный редактор дал несколько полезных советов. Чтобы избежать встречи с медведем, в лесу надо вести себя максимально шумно, а если встреча с лесным зверем всё-таки произойдёт – не смотреть ему в глаза и не убегать. В этом случае нужно постараться максимально тихо уйти, не делая резких движений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
След медведя
След медведя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.