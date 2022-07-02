Власти Подмосковья ограничили доступ в леса

Сохраняется пожароопасная обстановка

В Подмосковье со 2 по 8 июля ограничен доступ в леса из-за пожароопасной обстановки. Такое решение приняли власти региона, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Ограничение касается также въезда в леса на машинах. Жителей и гостей региона просят воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели.

В лесничествах организовано патрулирование, на диспетчерских пунктах "Центрлесхоза" ежедневно дежурят ответственные лица, приведены в состояние повышенной готовности силы и средства пожаротушения.

По сведениям синоптиков, жаркая погода без осадков сохранится в столичном регионе до конца следующей недели. Кратковременные дожди возможны лишь во вторник и среду.

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