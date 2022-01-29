Жители Подмосковья сообщили о гуляющем по улицам тигре

На поимку хищника выдвинулись егеря

По улицам и автомобильным дорогам подмосковных городов разгуливает молодой тигр. Жители Дмитровского района сообщили об этом в полицию, а в социальных сетях появляются кадры с гуляющим тигрёнком.

Последний раз хищника видели в районе деревни Ермолино. Туда выдвинулись местные егеря.

Они приступили к отлову животного. В полицию пока не поступало сообщений о пропаже тигра, хозяин которого устанавливается.

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