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Жители Подмосковья сообщили о гуляющем по улицам тигре

16:49
  • суббота
  • 29 января 2022

На поимку хищника выдвинулись егеря

По улицам и автомобильным дорогам подмосковных городов разгуливает молодой тигр. Жители Дмитровского района сообщили об этом в полицию, а в социальных сетях появляются кадры с гуляющим тигрёнком.

Последний раз хищника видели в районе деревни Ермолино. Туда выдвинулись местные егеря.

Они приступили к отлову животного. В полицию пока не поступало сообщений о пропаже тигра, хозяин которого устанавливается.

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