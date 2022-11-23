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Французские военные обеспокоены из-за поставок оружия Киеву

09:01
  • среда
  • 23 ноября 2022

В украинском МИД же заявляют, что Европа "не имеет права уставать"

Арсеналы стран Запада стремительно истощаются из-за постоянных поставок оружия Украине. Об этом пишет французская Le Monde.

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Поставщики военной помощи Киеву сами нуждаются в срочном наращивании запасов. Однако возможности по их восполнению оказались весьма ограничены, сообщает издание. Резервы США и их союзников стремительно тают и уже опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения солдат.

Газета напомнила - недавно США решили закупить снаряды для Украины у Южной Кореи. Но Сеул категорически отказал. У французских военных вызывает обеспокоенность отправка Киеву четверти от общих запасов самоходных гаубиц "Цезарь".

Между тем сегодня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что европейские страны не имеют права уставать от помощи Киеву.

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Французские военные
Французские военные
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