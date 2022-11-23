"Всем хватит": Медведев призвал не надеяться на исчерпание запасов оружия у России

Политик ответил "врагам" России

Враги России напрасно надеются на истощение возможностей нашей страны в сфере вооружений. Об этом в среду, 23 ноября, рассказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В ходе посещения политиком государственного научно-производственного предприятия "Регион" обсуждалось наращивание объемов поставок российской армии высокоточного оружия.

Как отметил Медведев, надеяться на истощение запасов российского высокоточного оружия и внимательно "калькулировать" оружейные пуски и залпы ВС России не имеет смысла.

Зампред Совбеза подчеркнул в своем Telegram-канале, что "продолжение следует" и "всем хватит".

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о проверке военной техники, которую он провел на Курганском машиностроительном заводе. Политик сообщил, что заслушал доклады исполнителей государственного оборонного заказа и федеральных ведомств по вопросам обеспечения ВС России современным оружием.

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