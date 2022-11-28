По населенным пунктам выпустили более 10 снарядов

Накануне вечером с позиций ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский. В общей сложности неонацисты выпустили более 10 снарядов калибра 152 миллиметра.

Вновь под огнём и жилые кварталы столицы ДНР. В Ворошиловском районе Донецка осколками повреждены здания детского сада и кафе, в многоквартирных домах выбиты стёкла.

В Луганской народной республике под огнём тяжёлой артиллерии оказался город Сватово. Российские войска продолжают выдавливать националистов из укрепрайонов и отодвигать линию соприкосновения.

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