В ситуации с протестами в Китае обнаружился след Запада

Об опасности "цветной революции" Си Цзиньпин предупреждал коллег по ШОС еще в сентябре

В Китае набирают обороты протесты против драконовских, как считают демонстранты, коронавирусных ограничений. Их усилили на фоне новой вспышки заболеваемости в стране. В разгар пандемии именно подобные жесткие предписания помогли быстро и эффективно остановить распространение опасной инфекции. Тогда граждане отнеслись к ним с пониманием, но сейчас все иначе - вмешался Запад, который умышленно подогревает антиправительственные настроения.

Китайские силовики весь день стягивали сегодня бронетехнику в крупные города. Власти настроены решительно - порядок должен быть наведен во что бы то ни стало.

Это довольно нетипичная реакция. Ведь к протестам в КНР, вопреки расхожему мнению, привыкли: иностранные НКО насчитывают несколько сотен митингов за квартал. Но одно дело, когда люди выходят на улицы в отдельных районах и по экономическим мотивам: не получили, к примеру, вовремя зарплату или недовольны размером компенсации за снос жилого дома. И совсем другая ситуация складывается сейчас.

Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Ухань, Нанкин, Ланьчжоу - это далеко не полный список городов, где одновременно проходят многотысячные акции протеста. Да и требования у людей по сути политические. Хотят, чтобы власть изменила стратегию борьбы с ковидом. Силовики реагируют жестко - применяют газовые баллончики, дубинки. Особо буйных задерживают. Под горячую руку попал даже корреспондент BBC Эд Лоуренс.

"Во время освещения демонстрации этот корреспондент не сообщил полиции, какое издание он представляет. Он не показал свое удостоверение иностранной прессы. Сотрудники правоохранительных органов просили людей уйти, но некоторые из них, включая Лоуренса, отказались подчиняться, и их увезли с места происшествия", - объяснил Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР.

И хотя в китайском внешнеполитическом ведомстве публично отрицают разочарование людей в антиковидных ограничениях, налицо все же желание погасить народное недовольство мирным способом. Государственная газета Global Times, в частности, пишет о создании специальных рабочих групп, которые будут контролировать реализацию санитарных мер и следить за перегибами на местах.

"Власти заявили, что выявили две тенденции во время борьбы с вирусом: либо полная изоляция, либо полное отсутствие мер предосторожности. Такого быть не должно, и не допускать этого - задача новых рабочих групп", - сказано в статье.

По сути Пекин признал: во многом именно подход "из крайности в крайность" спровоцировал волнения. Долгое время политика нулевой терпимости к ковиду, когда при малейшем подозрении на вспышку закрывали целые районы, работала. Однако стоило ослабить гайки, сразу пошел стремительный рост, вместо десятков новых случаев ежедневно стали фиксировать десятки тысяч. Люди в итоге отчаялись - просто перестали понимать, сколько еще это может длиться.

Сначала забастовку устроили сотрудники крупнейшей фабрики по производству смартфонов в Чжэнчжоу, от которых требовали круглосуточного присутствия на территории предприятия. Затем во многоэтажном доме в городе Урумчи вспыхнул пожар, в результате которого погибли 10 человек. Многие китайцы сходу вынесли вердикт: всему виной - меры карантина, из-за которых люди якобы и не смогли выбраться из пылающего здания. А тут еще чемпионат мира по футболу в Катаре. Китайская сборная не участвует, зато трансляции по телевизору идут исправно. И на экране - толпы болельщиков без масок и перчаток. Свобода, о которой китайцы могут сейчас только мечтать.

"Люди смотрят спортивные трансляции из Катара и видят на экранах толпы болельшиков без масок, а сами продолжают жить в стране, которая придерживается стратегии нулевой терпимости к COVID-19, где целые общины заперты из-за отдельных случаев заражения. Возмущение китайцев вполне объяснимо", - сообщило BBC.

А вот что необъяснимо, так это неподдельный интерес западных СМИ к сугубо, казалось бы, внутреннему китайскому делу. Ковидные протесты в Поднебесной на Западе сегодня - главная новость. Журналисты называют их "грандиозными", "крупнейшими со времен площади Тяньаньмэнь", историческими.

Тема настолько животрепещущая, что промолчать не смог даже министр иностранных дел Соединенного Королевств: "Я думаю, что мир должен обратить на это внимание. Понятно, что сами китайцы глубоко недовольны тем, что происходит у них в стране, в частности - с ограничениями, наложенными на них китайским правительством. Властям нужно прислушаться к своему народу".

Не случайно в китайских протестах невооруженным глазом заметен и иностранный след. Немало признаков так называемой "цветной революции", об опасности которой Си Цзиньпин предупреждал коллег по ШОС еще в сентябре. Здесь и несчастный случай - пожар в жилом доме - в качестве триггера для народного "гнева". И символизм - китайцы выходят на улицу с белыми листами бумаги. И даже кое-где звучат призывы к смене власти.

Примечательно, что активнее других свое недовольство демонстрируют китайские студенты - именно так это было и в 1989-м на площади Тяньаньмэнь. Снова в ходу и главный лозунг того трагического периода - "Смерть лучше несвободы". Есть у Запада и серьезный мотив активно расшатывать китайскую лодку именно сейчас. Протесты по удивительному совпадению начались сразу после того, как на Тайване сепаратистская Демократическая партия проиграла местные выборы. И значит, крайне вероятным стал вариант мирного воссоединения с Китаем под руководством партии Гоминьдан. По сути жители Тайваня, наблюдая за тем, что происходит сегодня на Украине, показали, что не желают войны с КНР. А это уже сценарий, который категорически не устраивает США и их союзников.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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