В Гостином дворе открылась книжная ярмарка "Нон-фикшн"

Сотня лекций, 400 самых разных мероприятий и 13 тысяч новых книг со всего света

Сегодня в Москве открылась международная выставка "Нон-фикшн". Сотни издательств и тысячи новых произведений. В этом году на ярмарке для интеллектуалов появился даже павильон "Наука". Ну а отдохнуть можно прямо на подушках. И, конечно, с книгой в руках.

24-ая ярмарка интеллектуальной литературы обживает пространство Гостиного двора. В этом году "Нон-фикшн" - это сотня лекций, 400 самых разных мероприятий и 13 тысяч новых книг со всего света.

Правда, впервые в своей истории ярмарка пройдет без зарубежных участников. Но организаторы не расстраиваются - международный статус не меняют, планируя развернуться на Восток и провести переговоры с коллегами из Китая и Ирана. Зато появилась новая премия и новый павильон - "Наука".

"Здесь представлены книги по трендовым научным направлениям. Экология, астрофизика, IT", - отметила Екатерина Мосина, заместитель директора по связям с общественностью книжного магазина.

Из традиционного - встречи с поэтами, драматургами, писателями. В Гостином дворе в ближайшие дни можно пообщаться с Александрой Марининой, Захаром Прилепиным, Павлом Басинским и Геннадием Онищенко. Да-да, известный врач-эпидемиолог расскажет на книжной ярмарке о правильном питании. "Нон-фикшн" готовит массу интереснейших встреч и обсуждений. Сотни издательств готовы удивлять.

"Это то самое, ради чего приходят на выставку - взять автограф у любимого автора. Увидим Евгения Водолазкина - презентация нового романа "Чагин", - говорит Екатерина Кожанова, член Российского книжного союза.

Здесь готовы даже к рекордам - в реальном времени. Каждый желающий может лично поучаствовать в самом продолжительном непрерывном чтении сказок народов Российской Федерации в одной локации. То есть на подушках. Для детей здесь - раздолье!

Что касается взрослых тем, то привычные уже обсуждения тяжелого периода в книгоиздательском деле перерастают в оценку роли человека в литературе. То есть не "читать или не читать?", а "писать или не писать?".

Книгами с цифровыми приложениями никого не удивить. А вот сборник рассказов, написанный нейросетью, это что-то новенькое. Куда спокойнее воспринимаются "Легально о нелегальном" с портретами знаменитых разведчиков кисти Никаса Сафронова и очерками Николая Долгополова. А еще - биография Чайковского, новые переводы Набокова, сборник воспоминаний Ирины Антоновой и премьера фильма о загадочном Пелевине.

В Гостином дворе ждут как минимум 40 тысяч посетителей, каждый из которых обязательно найдет, что почитать. И уж тем более - о чем подумать.

Ольга Стрельцова, Арсений Кобяков, Николай Карбанов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"