Путин подчеркнул важность сообщения с Крымом по суше

Маршрут - свыше 300 километров

Владимир Путин проехал за рулем автомобиля по восстановленному Крымскому мосту. Автомобильное движение по отремонтированной части моста через Керченский пролив открылось сегодня.

В такие сжатые сроки никто никогда такой ремонт еще не проводил. Изначально говорили про полгода, в итоге справились за 55 дней. Прочность новых пролетов и качество дорожного полотна президент проверил первым. Сам проехал по мосту с Таманского берега до места взрыва.

"Это у нас правая часть, левая, я так понимаю, она в рабочем состоянии, но тем не менее она немножко пострадала, надо довести ее до идеального состояния", - отметил Путин.

"Да, Владимир Владимирович, она в ограниченно рабочеспособном состоянии, мы ее с первых же дней привели в порядок, укрепили, запустили по ней движение, но для будущего, для правильности, если вы поручите, мы бы ее привели уже в нормальное соответствие", - ответил Хуснуллин.

Движение по левой ветке моста запустили уже на следующий день после теракта 8 октября. За три недели завершили демонтаж поврежденных элементов. На восстановлении было задействовано 500 человек и 50 единиц техники, два плавкрана крана. Работы в тяжелейших погодных условиях велись круглосуточно.

"Из 55 дней - 22 дня шторм. Исходя из этого, были применены новые уникальные технологии, чтобы даже в тот момент, когда шторм не давал работать с воды, мы все равно работали с земли. Пришлось подключить водолазов. Вот ту разрушенную часть моста мы даже водолазной леской резали, чтобы быстрее его разобрать", - продолжил вице-премьер.

В сжатые сроки в Тамань доставили более 1200 тонн металлоконструкций. Пролеты собирали на стапельных площадках и монтировали методом надвижки. На восстановленной ветке нанесена временная оранжевая разметка, частично восстановлены отбойники. За два месяца была проделана колоссальная работа.

Автобусы, легковой транспорт и малотоннажные грузовики сейчас свободно проезжают по мосту. Водители уже оценили скорость и качество ремонта. Фуры на мост пока не пускают. Пересечь Керченский пролив дальномеры могут только на пароме. Но зимой есть риск долгого ожидания из-за шторма. Сейчас действует и альтернативный маршрут через новые российские регионы - Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. На фоне продолжающихся угроз со стороны Киева этот сухопутный коридор становится стратегически и жизненно важным не только для Крыма и Севастополя, но и всей страны.

"Попытки нарушить движение по мосту будут продолжаться. Поэтому нам, конечно, кроме этого, надо обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше. Я знаю, что работы там проведены, свыше 300 километров маршрут", - подчеркнул Путин.

Президент обсудил со строителями и ремонт железнодорожной части моста. Здесь тоже придется заменить несколько пролетов. Но работу сейчас осложняют погодные условия, шторм не дает подойти баржам и плавкранам, а сильные порывы ветра на высоте 30 метров создают опасность для строителей.

Поэтапные работы без остановки автомобильного и железнодорожного движения сейчас ведутся благодаря изначальному конструкторскому решению - сделать не единый мост, а, по сути, три отдельных перехода, не связанных между собой. Хотя президенту предлагали другой вариант.

"Меня уговаривали сделать только две полосы и только одну линию железнодорожную. Все-таки правильно, что настоял на том, что надо с запасом все сделать, на перспективу", - указал глава государства.

В ближайшее время строители приступят к восстановлению левой автомобильной части моста. Работы здесь планируют завершить к концу марта.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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