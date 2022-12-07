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Путин заявил о "циничной ангажированности" СПЧ ООН

16:53
  • среда
  • 07 декабря 2022

Западная доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств

В среду президент России Владимир Путин провел встречу с Советом по правам человека. Глава государства заявил, что обсудит с СПЧ в том числе развитие законодательства о некоммерческих организациях и тему спецоперации.

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По словам российского лидера, СПЧ играет важную роль в борьбе с "подлыми подделками зарубежными СМИ" о спецоперации и в разоблачении преступлений Киева.

Также президент отметил "циничную ангажированность" СПЧ ООН и ряда других международных правозащитных организаций.

Как отметил Путин, российский СПЧ мог бы стать эффективной международной площадкой по защите прав человека. Вместе с тем президент указал на то, что сегодня западная доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств и поддержки своего доминирования.

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