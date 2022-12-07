Главное - люди: о чем говорил Путин с членами СПЧ

Одной из главных тем стали вопросы, связанные со специальной военной операцией

Западные правозащитные организации создавались не для борьбы за права человека, а как инструмент влияния на внутреннюю политику России и других постсоветских стран. Подтверждение тому - полное игнорирование Западом преступлений киевского режима в отношении мирного населения Донбасса. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества. Одной из главных тем стали вопросы, связанные со специальной военной операцией.

Приветствуя Совет по развитию гражданского общества и правам человека, президент поблагодарил его членов за работу, которая идет в постоянном режиме. С первого дня специальной военной операции СПЧ расширил свою миссию, отстаивая интересы жителей Донбасса.

"Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима, который утвердился в соседней стране. Ведь права жителей многострадального Донбасса в течение восьми лет, как мы многократно это подчёркивали, полностью игнорировались мировым сообществом - так называемым мировым сообществом", - подчеркнул Путин.

Так, в частности, причина отсутствия водоснабжения в Донецке западные страны не волнует. А ведь воду намеренно перекрыла Украина, что, по сути, является еще одним примером геноцида против населения. Постоянно столица ДНР подвергает обстрелам, один из последних унес жизни минимум шести человек, ранено было еще 14. В результате удара погибла депутат парламента ДНР Мария Пирогова - указом президента она удостоена ордена Мужества. Девушке на момент смерти не исполнилось и 30 лет, все знали ее как организатора гуманитарных миссий. Она была подругой члена СПЧ Марины Ахмедовой.

"Мы с начала февраля начали собирать деньги на помощь людям с освобожденных территорий. И собирали ее на карту Маши. Отвозили помощь в Мариуполь, Волноваху, фронтовые зоны. А вчера прилетел украинский "Град", и просто Машу разорвало. Меня очень удивляло почему мир, который называет себя цивилизованным, не обращает внимания на эти жертвы. Но потом я поняла, что люди Донбасс для них - люди второго сорта", - сказала Ахмедова.

"Для них люди вообще не имеют никакого значения. Они не то что этих людей считают людьми второго сорта. Они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет права на существование. Ну, будем исходить из того что есть, с нашей стороны может быть только один ответ. Последовательная борьба за свои национальные интересы", - указал президент.

Этим объясняется и начало специальной военной операции. Глава государства допустил создание общего органа или госкомиссии по фиксации преступлений Киева. Результаты референдумов показали, что жители освобожденных территорий хотят быть частью России. И теперь с нами - миллионы людей и земля, которую исторически развивало российское государство.

"Появились новые территории. Значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Ну и чего уж там греха таить - и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезные вещи. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. А самое главное - это люди, которые проживают на всех этих территориях", - обратил внимание российский лидер.

Виновата в этом сама Украина и ее современные лидеры. Которые позволили использовать свою страну в чужих интересах.

"Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия. Которая и способствовала тому, что Украины эти территории после Второй мировой войны получила. По решению Сталина, конечно. Но это уже дело самих украинских политиков будущего. Нынешние политики, по-моему, мало чего понимают и не думают об этом. Любое более активное участие их западного союзника сегодня и соседа в украинских делах в конечном итоге будет направлено на отторжение украинских территорий. Западной части Украины", - объяснил Путин.

Со своей стороны СПЧ сейчас отслеживает, как обстоят дела мобилизованных. Например, правозащитники добиваются эффективной работы полевой почты в зоне проведения спецоперации. Еще один вопрос, волнующий материнские сердца, будет ли следующая волна мобилизации.

"Сто пятьдесят тысяч, то есть половина из всех мобилизованных граждан, не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны. Где проходят дополнительную подготовку. Это так называемый боевой резерв. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла", - заверил глава государства.

Те, кто сейчас находятся в зоне СВО, должны быть обеспечены всем необходимым - на заседании СПЧ поднимались вопросы довольствия военнослужащих. Еще одна важная тема - реабилитация бойцов. Путин призвал наладить протезирование раненых современным образом.

В ходе продолжительной встречи члены СПЧ поднимали разнообразные волнующие общество вопросы - говорили даже о ядерном оружии.

"Мы с ума не сошли. Мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны - это очевидно. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор. И надеюсь, это все понимают", - указал президент.

После этого разговор перешел к положению врачей в России. Их не хватает, особенно в первичном звене здравоохранения. Согласно исследованиям, озвученным на заседании СПЧ, специалисты уходят из-за низкой оплаты труда, высокой нагрузки и как следствие - профессионального выгорания.

"Я не могу с вами не согласиться в том, что надо сейчас прямо, не откладывая в долгий ящик, предпринимать шаги, направленные на то, чтобы поддержать медиков, и в этой связи я поручил правительству подготовить соответствующие предложения. Начать нужно с первичного звена здравоохранения. С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в этой первичном звене здравоохранения, в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи. Дополнительные выплаты от 4,5 до 18,5 тысячи рублей", - сказал Путин.

Круг тем на этом не ограничился. Президент обсудил с членами СПЧ ужесточение законодательства в вопросах хранения персональных данных. Кроме того, президенту рассказали о том, что подследственных за ненасильственные преступления перевозят в кандалах - такую практику решено прекратить. Была затронута тема смертной казни, которая запрещена в России. Путин заверил правозащитников, что его позиция по возвращению смертной казни не изменилась.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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