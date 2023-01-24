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Опасные фотосессии: начались слушания по громкому делу Никиты Лебедева

22:18
  • вторник
  • 24 января 2023

По версии следствия, он уговаривал подростков свешиваться из окон

На видеосвязи из СИЗО - Никита Лебедев. Там он находится чуть менее года. Следствие завершено.

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Вот мобильный телефон задержанного, а в нем - активная переписка. В одном из диалогов мужчина убеждает 11-летнего мальчика свеситься по пояс из окна. Мол, это очень круто смотрится. В качестве примера отсылает фотографии, что нужно сделать. Подросток отвечает отказом. Но Лебедев предлагает деньги. Таким способом якобы можно хорошо заработать.

Старшеклассник Давид - один их тех, кому писал Никита Лебедев. Но ростовский школьник на уговоры не поддался и рассказал все родителям. Мама мальчика написала заявление в полицию.

"Вопросы ему писали, что конкретно нужно делать, сколько он будет платить. Но на наши вопросы по цене он не ответил. Написал только, что ставка будет зависеть от того, какой этаж, какая крыша и какая именно будет поза. То есть чем выше этаж, тем будет сумма выше", - говорит она.

Согласно материалам уголовного дела, Лебедев искал подростков в специализированных группах в социальных сетях, которые были посвящены паркуру или руфингу - экстремальным и крайне опасным увлечениям. Признавался - любит высоту с самого детства.

"С соседом со двора в детстве практика такая была - с поверхности гаража, на окнах такое делать. И вот где-то в тот период осознание пришло и закрепилось, как видимо", - рассказывает подсудимый.

Как, в свою очередь, рассказывают следователи, рисковать своей жизнью Никита Лебедев не хотел. Ему нравилось смотреть, как это делают другие: такой вердикт вынесла психиатрическая экспертиза.

"В принудительных мерах медицинского характера Лебедев не нуждается. При этом у него есть определенные отклонения в виде расстройства девиантного сексуального поведения. Если можно так выразиться - он испытывал от этого определенное сексуальное удовольствие", - сообщил следователь.

Такие материалы, по данным следствия, Лебедев собирал для себя. Но мог показать пример кому-нибудь из подростков в качестве технического задания.

"Он считает себя достаточно исключительным человеком. Не таким, как все. Пробовал он также разыскать в просторах интернета подобных себе, с таким же проявлением фетишизма. Однако у него не получилось это сделать. Поэтому он считает, что он единственный и неповторимый", - продолжает следователь.

Как пояснили в СК, Никита Лебедев сознался, что действительно просил подростков делать опасные фотосессии. Однако полностью отверг все обвинения в покушении на убийство двух и более лиц. Уголовное дело возбуждено по этой статье, потому что экспертизы однозначно дали заключение: подростков подталкивали на действия, которые могли привести к смерти.

Дмитрий Гусев, Дмитрий Панов, Егор Миронов, "ТВ Центр"

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