Отца Джоковича запечатлели с российским флагом после победы сына

Символика нашей страны на турнире запрещена

Федерация тенниса Австралии предупредила серба Новака Джоковича и его отца Срджана Джоковича о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира Australian Open.

Ранее в Сети появились фотографии, где отец знаменитого теннисиста позирует с болельщиками, которые принесли флаги России и ДНР. Также в Сети разошлось видео, в котором слышно, как Джокович-старший говорит: "Да здравствуют русские".

Организаторы запретили флаги России и Белоруссии на трибунах из-за жалобы украинских зрителей, напоминает РИА Новости.

В четвертьфинале Australian Open - 2023 Новак Джокович одержал крупную победу над российским теннисистом Андреем Рублевым со счетом 6:1, 6:2, 6:4. После матча полиция задержала четырех человек за флаги и символику России.

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