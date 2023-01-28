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Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен

19:52
  • суббота
  • 28 января 2023

Об этом сообщил глава МИД Швеции

Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен из-за провокационной акции с сожжением Корана. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

Он признал, что пока договориться с Турцией о компромиссе не удаётся и выразил надежду на то, что консенсус с Анкарой будет найден на саммите МИД стран НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Об этом дипломат заявил газете Expressen.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме представитель датской ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан сжёг Коран. В Анкаре это назвали преступлением на почве ненависти и отказались поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

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