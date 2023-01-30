ВСУ ударили из HIMARS по Алчевску в ЛНР

Были выпущены две ракеты

ВСУ ударили по Алчевску в ЛНР. Боевики выпустили по городу две ракеты из американских HIMARS. Девять раз за сутки в прицеле радикалов оказывались населенные пункты ДНР. По ним били натовским калибром. Накануне киевские силовики нанесли прицельный удар по мосту под Мелитополем. Четыре человека погибли, еще пятеро - ранены. Наши войска в этом регионе, а также на донецком направлении сейчас ведут активное наступление. Как сообщили в Минобороны, заняты новые выгодные позиции, уничтожены несколько крупных складов с оружием.

Расчеты гаубиц "Мста-С " Южного военного округа выдвигаются на очередную огневую позицию. За последние сутки противник подтянул силы к селу Артемовское севернее Донецка. Сейчас там идут напряженные бои.

Огонь ведется по десяткам целей на удалении до 20 километров. После того как передовые корректировщики и операторы беспилотников сообщили координаты, наносится удар. Затем расчеты артиллерии меняют позиции. Батарея покидает открытое пространство. Здесь это называется "тактика кочующего орудия".

Благодатное - один из ключевых укрепрайонов на этом направлении. Его освобождение означает полный контроль над примыкающими к Артемовску населенными пунктами. Это позволит усилить дальнейшее давление на сам город.

Прежде российские штурмовые отряды отбили у ВСУ 17 огневых позиций. Отступая, националисты продолжают наносить удары по населенным пунктам и стратегически важным объектам. В частности, обстреляли автомобильный мост через реку Молочная в Запорожской области. Погибли мирные жители. Наши артиллеристы отвечают прицельным огнем.

В надежде вернуть позиции, ВСУ стягивают последние силы с других направлений. В том числе угледарского, где для украинских националистов тоже складывается непростая ситуация. В Марьинке российские подразделения приступили к ликвидации боевиков на западных окраинах. Отбив несколько контратак, танкисты сами перешли в наступление и в упор расстреляли укрепления 35-ой бригады ВСУ. Бронированную технику противника уничтожают и гранатометчики. Предварительная разведка местности дает точные координаты опорных пунктов. Один наносит поражение, другие прикрывают огнем из стрелкового оружия.

Серьезные бои продолжаются также на купянском и краснолиманском направлениях. Всего за сутки ВСУ потеряли здесь как минимум одну БМП, четыре боевых бронированных машины, самоходку и РСЗО "Град". Кроме того, в российском Минобороны сообщают о сотнях уничтоженных украинских боевиков.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110 украинских военнослужащих".

ВСУ испытывают острый дефицит техники и боеприпасов в подразделениях. Работа самоходной пушки "Пион" украинской армии. На кадрах работы самоходной пушки "Пион" украинской армии видна характерная маркировка снарядов, которые производили аж в 30-х годах прошлого века. На Украине заканчиваются, в Европе же производства таких крупнокалиберных боеприпасов попросту нет.

Анна Пешехонова, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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