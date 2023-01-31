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МВФ изменил прогноз по динамике российской экономики

08:27
  • вторник
  • 31 января 2023

Результаты 2022 года оказались лучше прогнозов фонда

Международный валютный фонд изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году, передает "Интерфакс" со ссылкой на обзор World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth.

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Уточняется, что прогноз изменен с падения на 2,3% на рост на 0,3%.

При этом ранее Минэкономразвития сообщило, что в 2023 году ожидает снижение ВВП России на 0,8%. Центробанк прогнозирует падение на 1-4%.

Как при этом отмечено в материале, результаты 2022 года для российской экономики оказались лучше прогнозов МВФ. Октябрьская версия предполагала падение на 3,4%, а в итоге оно составило около 2,5%.

Ранее российские власти неоднократно отмечали, что, вводя санкции, Запад пытался разрушить экономику России, но эти планы потерпели крах, так как Москве оперативно удалось выйти на новые рынки сбыта, а цены на энергоносители лишь выросли.

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