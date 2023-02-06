Простые европейцы требуют прекратить поставки оружия Украине

Два немецких танка Leopard, которые пообещала передать Украине Канада, доставлены в Польшу. Впрочем, пока это явно не те объемы, на которые рассчитывал Киев. Речь шла о десятках машин. Процесс явно идет со скрипом. Греция, например, у которой самый большой запас Leopard'ов, передавать их Украине вообще отказалась. Испания решила ограничиться несколькими танками. Да и сама Германия собирается направить ВСУ устаревшую модель. При этом открыто признавая, что данный шаг ведет не к миру, а к эскалации конфликта.

"Строго говоря, конечно, так оно и есть. Но давайте посмотрим, что было бы, если бы мы вообще не поставляли Украине никакого оружия, то есть никаких гаубиц и прочего, никакой противовоздушной обороны с самого начала. Тогда, возможно, сегодня шли бы уличные бои в Киеве и Львове. Украина была бы захвачена русскими в течение нескольких месяцев", - сказал Кевин Кюнерт, генеральный секретарь социал-демократической партии ФРГ.

Согласно заявлениям бывшего премьер-министр Израиля Нафтали Беннета, который являлся посредником в переговорах между Москвой и Киевом, шанс остановить конфликт действительно был. Но Запад решил продолжать, запретив украинским властям вести любой диалог. Как итог, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в израильской разведке, потери ВСУ уже превысили 157 тысяч человек. При этом американские военные эксперты даже эти шокирующие цифры называют заниженными.

"Когда Залужный был в США, он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала военного конфликта с Россией", - рассказал Дуглас Макгрегор, бывший советник министра обороны США.

Спасибо великому полководцу Зеленскому, который взял под козырек и отправил на убой десятки тысяч собственных сограждан в рамках реализации американо-европейского плана по сдерживанию и ослаблению России. А Минские соглашения были лишь прикрытием. Бывший президент Франции Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель это признали, подчеркнув, что выполнять пункты данного документа никто и не собирался.

Киев отказался услышать Россию, слепо веря в то, что Запад им поможет. В том числе отправив на восток страны бригады НАТО. Однако такой шаг в альянсе все же посчитали слишком уж радикальным. Третьей мировой все же никто не хочет. Разве что Польша, чей премьер Матеуш Моравецкий на днях в интервью испанскому изданию El Mundo снова заявил об этом открыто.

Вот и генсек ООН сегодня отметил, что мир постепенно скатывается к более полномасштабной войне. И поставки оружия на Украину этому только способствуют. Уже очевидно, что вслед за танками Киев наверняка получит и боевые самолеты. А возможно - и разрекламированное израильское ПВО "Железный купол", что нынешний премьер-министр этой страны не исключил. Однако и в случае с израильской системой ПВО, и с поставками самолетов и танков все упирается в логистику и ремонтную базу. Решить эти проблемы будет не просто, пишут западные СМИ, при этом стараясь не обращать внимание на рост общественного недовольства в европейских странах по поводу военной помощи Украине. В той же Германии на антивоенные митинги с каждым разом выходит все больше людей, требуя прекратить поставки оружия и сесть за стол переговоров. На том же настаивает и бывший участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс, из-за чего ему запретили выступать в Польше.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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