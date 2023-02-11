Стартовала 41-ая "Лыжня России"

Лыжная гонка пользуется популярностью у людей всех возрастов

Сегодня во многих регионах страны стартовала гонка "Лыжня России". Владимир Путин направил участникам приветственную телеграмму.

Акция проходит уже в 41-й раз и каждый год неизменно объединяет сотни тысяч поклонников активного образа жизни самых разных возрастов. Центральный забег состоялся на базе олимпийского спортивно-учебного центра в подмосковных Химках.

На десятикилометровую дистанцию вышли все желающие в возрасте от 9 лет и старше. Отдельную трассу подготовили для участников костюмированного забега: на двухкилометровом маршруте важно показать не столько лучшее время, сколько завоевать симпатии жюри и зрителей, сообщает "ТВ Центр".

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