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Российские войска сломили сопротивление ВСУ на северском направлении

11:30
  • вторник
  • 14 февраля 2023

В районе Кременной линию обороны противника штурмует спецназ Южного военного округа

16 снарядов за пять минут, а всего - более 400 в течение суток выпустили националисты по Донецку и окрестностям. Под огнем оказались также Макеевка и район Ясиноватой. Ранены пять человек. Повреждены дома и гражданская инфраструктура.

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Артиллерийские и ракетные установки, в том числе натовского калибра, из которых ВСУ обстреливают Донбасс, уничтожают наши подразделения. Координаты целей дают расчеты беспилотников.

Фактически сломлено сопротивление ВСУ на северском направлении. В окопах пехоту противника накрывают наши минометчики. Более серьезные укрепления и бронетехнику националистов поражают расчеты РСЗО "Град".

В районе Кременной линию обороны противника штурмует спецназ Южного военного округа. Наступление поддерживает авиация. Неуправляемые авиационные ракеты уходят в район позиций противника. До передовых окопов ВСУ здесь - не более 3 километров. Но НАРы направлены дальше - на вторую линию обороны противника, где разведка зафиксировала передвижение колонны националистов.

Командир экипажа Ми-35 Виктор в зоне СВО уже год, более 300 боевых вылетов. Награжден Орденом Мужества за то, что прикрывал вертолетчиков, которые совершили вынужденную посадку у линии соприкосновения. По словам Виктора - каждый вылет сложен и интересен, особенно ночной.

"Вылет на свободную охоту. Засветился в тепловизоре танк. Поразили одной ракетой. Далее отработали неуправляемыми по живой силе", - рассказывает он.

Сейчас вертолетчики часто вылетают на боевые задания в смешанных группах, когда в воздух поднимают машины разных типов и у каждой - своя задача. Одни наносят удар, другие прикрывают. Пилоты рассказывают: во время работы в эфире нередко сохраняется полная тишина - экипажи понимают друг друга без слов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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