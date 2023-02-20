ВС России поразили позиции боевиков на южнодонецком и запорожском направлениях

Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" не оставляет шанса противнику

Обстрел мирных районов Донецка ВСУ ведет хаотично - как будто от безысходности целясь по жилым домам. Более 40 снарядов за сутки было выпущено по социально значимым объектам - библиотеке, школе. Пострадали городские площади и улицы, в руинах - рынок. Пожарные едва успевали тушить возникшие после обстрела возгорания в жилых домах. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь.

Возмездие настигло врага незамедлительно. На купянском направлении подбит танк ВСУ и уничтожен взвод личного состава. В стороне Сватово-Кременная - там, где еще вчера противник пытался наступать - сегодня уже наши войска. После тяжелого боя один из опорных пунктов в районе балки Журавка взят штурмовым отрядом "Черная мамба". Сдавшихся в плен бойцов ВСУ наши солдаты угощают чаем.

Успехи на южнодонецком и запорожском направлениях - поражены позиции противника в районе Угледара, Доброволья, Гуляйполя и Юрковки. Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" не оставляет шанса противнику.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск, полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36".

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражена без малого сотня артподразделений врага. В районе Изюма в воздушном бою обнаружен и сбит украинский Су-27 .

Основная задача наших многоцелевых истребителей Су-35С - патрулирование воздушного пространства и прикрытие бомбардировщиков и штурмовиков ВКС России. Их младшие братья - беспилотники. Незаменимые помощники в разведке. Вот фрагмент реального боя: дрон помог обнаружить диверсантов ВСУ в бетонной канаве. Штурмовая группа под прикрытием БТР противника ликвидирована.

Расчеты боевых машин "Мста-С" прикрывают мотострелковые подразделения при наступлении и препятствуют переброске резервов противника. Целей для поражения только за сутки может быть до 50. (

Не менее важная работа - в тылу. Военные медики делают все возможное для скорейшего возвращения в строй раненых бойцов. Современная аппаратура, автономное отопление и электроснабжение - созданные условия работы помогают врачам сохранить жизнь пациентам с самыми тяжелыми ранениями.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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