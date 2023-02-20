В Крыму начали применять уникальный способ разведения форели

Впервые в России этот вид рыбы выращивают в морских бассейнах

Форель - уже черноморская, хоть и растет пока в бассейнах! Это одно из первых предприятий в России, где молодь выращивают в морской воде в замкнутом цикле. Никаких антибиотиков и химии - только биологическая система очистки.

"Снимаются определенные показатели токсичности: это аммиак, свободные нитраты, нитриты, в зависимости от этого включаются дополнительные системы очистки. Под вами три уровня гидроаппаратуры, которую вы не видите. Системы накопления, перекачки воды, обогащения кислородом, удаления инертных газов - углекислого газа и так далее", - объяснил Денис Жирко, руководитель аквафермы.

Радужную форель обычно разводят в пресных водоемах, но для засушливых регионов Крыма - это нерентабельно. А вот морская вода - огромные перспективы. Тем более рыба неприхотливая.

"Этот вид относится к полноцикличному виду. Поэтому его можно культивировать от получения икры, выращивать взрослых и замыкать цикл снова получать икру", - отметила научный сотрудник Нина Новоселова.

Лидеры по выращиванию морской форели - Чили и Норвегия. Крымское предприятие - одно из первых в России. Комплекс рассчитан на 12 тысяч особей в год. Размер мальков - 20-30 граммов. В одном бассейне до 3 тысяч особей. По мере роста раз в месяц их расселяют по другим бассейнам. Так их выращивают до полкилограмма 6-8 месяцев. А затем доращивают до товарного вида уже в садках в Черном море.

А этот бассейн работники аквафермы называют зоопарк. Внутри - до 50 обитателей. Микроорганизмы, водоросли, креветки, рыбы - фауна Черного моря. Главная задача - выявить инфекции, которые могут угрожать форели.

"Несмотря на кормление кормом, часть материала может заходить в морские садки. Поэтому заранее зная механизмы передачи и те инфекции, с которыми мы можем столкнуться, мы можем выработать биологически эффективные методы профилактики и лечения заболеваний рыбы", - уточнил Жирко.

Система позволяет отрегулировать соленость и воссоздать плотность любого водоема. А значит, выращивать можно не только форель, но вообще любую пресноводную или океаническую рыбу.

"Если говорить с точки зрения перспективы, то мы, наверное, единственный субъект, который омывается морями со всех сторон, ну, наверное, Сахалин еще есть. Поэтому, естественно, нам нужно смотреть в море, потому что море - это серьезный ресурсный потенциал", - указал Владимир Гайдаенко, начальник рыбхоза Крыма.

Вот оно будущее - личинки черноморского калкана. Этот вид камбалы (или как ее еще называют - морская курица) - деликатес! Но из-за высокого спроса рыба вот уже много лет на грани исчезновения. Восполнить популяцию пытались в Турции и Румынии, но безуспешно. Искусственно выведенные особи не могли резко приспособиться к жизни в естественной среде. Здесь же они по сути адаптируются к жизни на воле. Малькам постепенно меняют состав воды и готовят к выпуску в Черное море.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"