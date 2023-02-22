Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина в России

Встреча даст толчок для развития двусторонних отношений

Сотрудничество России и КНР имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки.

Российско-китайские отношения развиваются поступательно, достигают новых рубежей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И.

Российский лидер отметил, что в Москве ждут с визитом председателя КНР Си Цзиньпина, эта встреча даст новый толчок для развития двусторонних отношений.

"Прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, что Вы находитесь у нас, и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину", - добавил президент.

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