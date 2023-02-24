Ситуация вокруг Приднестровья обостряется

Киевский режим готовит провокацию

Россия фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

По данным военного ведомства, планируемое вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

Реализация планируемой провокации Киева несёт прямую угрозу российскому миротворческому контингенту в Приднестровье, поэтому Вооружённые силы России адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны, предупредили в Минобороны.

Ночью 24 февраля молдавские и приднестровские Telegram-каналы писали, что на границе Приднестровья и Украины в районе Первомайска сложилась напряжённая ситуация: со стороны Украины заметно передвижение военных.

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