Белград и Приштина поддержали европейский план по урегулированию в Косове. Главное

Фактически Сербия должна принять независимость самопровозглашённой республики

Рукопожатия, улыбки, смех: на камеры - полная идиллия. Короткая протокольная съемка с переговоров в Брюсселе. Представители ЕС встретились с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенного Косова Альбином Курти. После чего глава европейской дипломатии, не скрывая ликования, заявил об успехе - в том смысле, каким его видит Брюссель.

"Оба лидера продемонстрировали ответственный подход и готовность искать решения. Я рад сообщить, что президент Вучич и премьер Курти согласились, что дальнейшие переговоры о нормализации отношений не требуются. Я надеюсь, что предложенное ЕС соглашение станет основой для взаимного доверия", - сказал Жозеп Боррель.

Европейский план урегулирования - совместная инициатива Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца. Еще полгода назад они направили Вучичу письмо с призывом готовиться к тяжелым решениям. Документ пока не подписан. Предстоит еще определить порядок имплементации в ходе дальнейших встреч. Но предварительно участники текст одобрили.

"Обе стороны признают документы и национальные символы друг друга, включая паспорта, дипломы, номерные знаки и таможенные штампы. Они будут углублять сотрудничество в области экономики, науки, здравоохранения, культуры, религии, а также создадут постоянные дипмиссии и будут действовать на основе понимания, что ни одна из них не может представлять другую в международной сфере или действовать от её имени", - говорится в документе.

К тому же Сербия должна согласиться на членство Косова в международных организациях. Фактически - признать его независимость. Хотя ранее Вучич неоднократно заявлял, что никогда на это не пойдет. Повторил и перед отъездом на переговоры: "Тем, кто заранее готовится обвинить нас в предательстве, если мы что-то подпишем, и тем, кто готовится обвинить нас в "возвращении в 90-е", если мы что-то не подпишем, хочу сказать, чтобы не беспокоились. Не будет ни капитуляции, ни возвращения в 90-е, Сербия будет идти вперед, как бы тяжело ни было".

На Белград оказывают беспрецедентное давление. Запад этого даже не скрывает. Сербии открыто угрожают санкциями, обещают свернуть иностранные инвестиции и процесс евроинтеграции. Но представители Приштины все равно недовольны.

"Это позор, что сегодня мы не подписали европейский план. Соглашение принято, только если под ним стоят подписи. Но сербская сторона их не поставила, хотя мы и договорились", - заявил Курти.

Вучич настаивает на создании органа местного самоуправления косовских сербов - норма, прописанная еще в Брюссельских соглашениях почти 10 лет назад. Все это время Приштина и ЕС ее спокойно игнорировали. Если так пойдет и дальше, имплементация может забуксовать, заявил президент балканской страны. Следующий этап переговоров намечен на середину марта.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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