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10 человек погибли в США из-за снежного шторма

13:17
  • суббота
  • 04 марта 2023

Люди заблокированы в своих домах

Шторм, торнадо и снежная буря сразу: непогода обрушились на несколько американских штатов. Жертвами стихии стали десять человек.  Шквалистые порывы валили деревья и разрушали здания. Сотни тысяч жителей остались без электричества. В Калифорнии люди оказались заблокированными в своих домах, высота сугробов в некоторых местах достигает второго этажа.
Заваленный снегом лыжник смог спастись благодаря свободной руке

Огромная надпись на снегу "Помогите" - для того, чтобы её увидели с воздуха. В небольшой город Крестлайн в штате Калифорния продукты и товары первой необходимости можно доставить только вертолётом, сообщает "ТВ Центр".

К такому сценарию на юго-западе США не были готовы ни местные жители, ни коммунальные службы, ни многочисленные туристы. Люди ждут эвакуации. В домах перебои с отоплением и электричеством. В 13-ти округах штата объявлено чрезвычайное положение.

В зону бедствия спешно перебрасывают уборочную технику из других городов. К ликвидации последствий стихии привлекли Национальную гвардию. Но даже по самым оптимистичным прогнозам, расчистка проездов к домам займет не меньше недели.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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