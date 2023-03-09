Западные СМИ усомнились в "разведданных" по "Северным потокам"

Оценка разведки США, что ответственность за ЧП могла нести проукраинская группа, не является окончательной

Оказывается, мало сочинить легенду и ее опубликовать, нужно еще и грамотно подать, с чем американские и немецкие СМИ, видимо, не справились. Не поверили. Мутная история с тем, что якобы теракт в Балтийском море совершила некая так называемая проукраинская группировка, финансируемая неким олигархом - тоже украинским – лишь спровоцировала взрыв новых публикаций остальных изданий. Вот WSJ, тоже ссылаясь на некоего чиновника, заявляет – мол, русских среди террористов не было. Ну и на этом спасибо.

"По словам высокопоставленного чиновника, оценка разведки США о том, что ответственность за это могла нести проукраинская группа, не является окончательной. Но среди следователей в США и Европе растет ощущение того, что за саботажем не стояли ни российские правительственные, ни пророссийские оперативники", - пишут СМИ.

Волна мемов накрыла соцсети. Одни составляют фоторобот той самой проукраинской группы, другие – упражняются в творчестве и рисуют карикатуры. Популярность набирает и фото, где следователи из Германии, Швеции и Дании, которые уже полгода ведут расследование, обнаружили на дне украинский паспорт. К слову, еще никаких подробностей этого расследования не было представлено. Россия неоднократно обращалась к Европе допустить и наших специалистов на место аварии. Вот и в ООН тоже призывают, чтобы к делу подключились компетентные органы. Пока же ответа на это предложение не последовало.

А могли ли действовать террористы без согласия каких-либо правительственных структур Украины или США? Если да, тогда встает резонный вопрос – а обладают ли вообще власти этих стран хоть каким-то контролем?

"Трудно поверить, что подобная операция могла быть начата без согласования с аппаратом безопасности Украины. Получается, этот олигарх действительно мог бы легко профинансировать то, что Берлин может истолковать как террористический акт, без согласия кого-либо из правительства", - отмечают СМИ.

"Я не знаю, что происходит в этом Белом доме, но это очень глупо и очень страшно. Эта история, которую они выдумали и опубликовали - это просто еще один пример идиотизма. Это не работает", - заявил журналист Сеймур Хёрш.

Сеймур Хёрш в феврале опубликовал свое расследование, где все улики в деле о подрыве "Северных потоков" указывали на Вашингтон, причем, приказ об уничтожении российских газопроводов отдал именно Джо Байден. Информационным вбросом, считают эксперты, США хотят отвести от себя подозрения. Или есть еще что-то?

"Я не думаю, что речь идёт только об уходе от ответственности за подрыв "Северного потока". Возможно, США также готовятся бросить Украину под автобус, когда прокси-война закончится. Вина Киева затруднит для Запада сохранение единого фронта в поддержке Украины", - пишут в соцсетях.

А что Германия? Многие журналисты тут же вспомнили недавнюю поездку Олафа Шольца в Вашингтон, где за закрытыми дверями у него состоялась беседа с американским президентом. Вполне вероятно, тогда же эта легенда и родилась. Пока Олаф Шольц встречается с женщинами-предпринимателями, за окном жители Берлина протестуют против его правительства и поставок вооружения Украине. Уйти от этой темы канцлеру все же не удалось. Один из гостей обвинил его в зависимости от Вашингтона.

Пытаясь оправдаться, Олаф Шольц снова начал обвинять во всем Россию, которая затеяла войну не только с Украиной, но и со всей Европой, запасы вооружения которой уже истощены. Запад отправил ВСУ почти в два раза больше вооружений за последние месяцы, чем за целый предыдущий год, сообщает издание "Экономист". В свою очередь в США заявляют о том, что на следующий год запланирован рекордный оборонный бюджет. Предположительно, он составит до 835 миллиардов долларов. Сколько из этого планируют передать Украине – не уточняется. Однако спикер Палаты представителей США выступает против открытых чеков Киеву. И даже отказался от предложения Владимира Зеленского посетить Киев. Видимо, программа украинских политиков с бомбоубежищами и воем сирен порядком надоела заморским гостям.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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