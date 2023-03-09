ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Западные СМИ усомнились в "разведданных" по "Северным потокам"

11:46
  • четверг
  • 09 марта 2023

Оценка разведки США, что ответственность за ЧП могла нести проукраинская группа, не является окончательной

Оказывается, мало сочинить легенду и ее опубликовать, нужно еще и грамотно подать, с чем американские и немецкие СМИ, видимо, не справились. Не поверили. Мутная история с тем, что якобы теракт в Балтийском море совершила некая так называемая проукраинская группировка, финансируемая неким олигархом - тоже украинским – лишь спровоцировала взрыв новых публикаций остальных изданий. Вот WSJ, тоже ссылаясь на некоего чиновника, заявляет – мол, русских среди террористов не было. Ну и на этом спасибо.
"Драма из Голливуда": Медведев оценил слухи о подрыве "Северных потоков" проукраинской группировкой

"По словам высокопоставленного чиновника, оценка разведки США о том, что ответственность за это могла нести проукраинская группа, не является окончательной. Но среди следователей в США и Европе растет ощущение того, что за саботажем не стояли ни российские правительственные, ни пророссийские оперативники", - пишут СМИ.

Волна мемов накрыла соцсети. Одни составляют фоторобот той самой проукраинской группы, другие – упражняются в творчестве и рисуют карикатуры. Популярность набирает и фото, где следователи из Германии, Швеции и Дании, которые уже полгода ведут расследование, обнаружили на дне украинский паспорт. К слову, еще никаких подробностей этого расследования не было представлено. Россия неоднократно обращалась к Европе допустить и наших специалистов на место аварии. Вот и в ООН тоже призывают, чтобы к делу подключились компетентные органы. Пока же ответа на это предложение не последовало.

А могли ли действовать террористы без согласия каких-либо правительственных структур Украины или США? Если да, тогда встает резонный вопрос – а обладают ли вообще власти этих стран хоть каким-то контролем?

"Трудно поверить, что подобная операция могла быть начата без согласования с аппаратом безопасности Украины. Получается, этот олигарх действительно мог бы легко профинансировать то, что Берлин может истолковать как террористический акт, без согласия кого-либо из правительства", - отмечают СМИ.

"Я не знаю, что происходит в этом Белом доме, но это очень глупо и очень страшно. Эта история, которую они выдумали и опубликовали - это просто еще один пример идиотизма. Это не работает", - заявил журналист Сеймур Хёрш.

Сеймур Хёрш в феврале опубликовал свое расследование, где все улики в деле о подрыве "Северных потоков" указывали на Вашингтон, причем, приказ об уничтожении российских газопроводов отдал именно Джо Байден. Информационным вбросом, считают эксперты, США хотят отвести от себя подозрения. Или есть еще что-то?

"Я не думаю, что речь идёт только об уходе от ответственности за подрыв "Северного потока". Возможно, США также готовятся бросить Украину под автобус, когда прокси-война закончится. Вина Киева затруднит для Запада сохранение единого фронта в поддержке Украины", - пишут в соцсетях.

А что Германия? Многие журналисты тут же вспомнили недавнюю поездку Олафа Шольца в Вашингтон, где за закрытыми дверями у него состоялась беседа с американским президентом. Вполне вероятно, тогда же эта легенда и родилась. Пока Олаф Шольц встречается с женщинами-предпринимателями, за окном жители Берлина протестуют против его правительства и поставок вооружения Украине. Уйти от этой темы канцлеру все же не удалось. Один из гостей обвинил его в зависимости от Вашингтона.

Пытаясь оправдаться, Олаф Шольц снова начал обвинять во всем Россию, которая затеяла войну не только с Украиной, но и со всей Европой, запасы вооружения которой уже истощены. Запад отправил ВСУ почти в два раза больше вооружений за последние месяцы, чем за целый предыдущий год, сообщает издание "Экономист". В свою очередь в США заявляют о том, что на следующий год запланирован рекордный оборонный бюджет. Предположительно, он составит до 835 миллиардов долларов. Сколько из этого планируют передать Украине – не уточняется. Однако спикер Палаты представителей США выступает против открытых чеков Киеву. И даже отказался от предложения Владимира Зеленского посетить Киев. Видимо, программа украинских политиков с бомбоубежищами и воем сирен порядком надоела заморским гостям.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вертолет ВВС США над морем
Вертолет ВВС США над морем
Дайверы ВМС США
Дайверы ВМС США
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
Подрыв газопровода "Северный поток"
Подрыв газопровода "Северный поток"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.