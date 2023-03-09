Российские войска освободили село Дубово-Василевка

Оно находится к северо-западу от Артемовска

Столб дыма виден за несколько километров. Это горит крупнейшая в Киеве ТЭЦ-5. Высокоточными ракетами "Кинжал" поражены машинный зал и котельное отделение. В украинской столице - перебои с электроснабжением и связью.

Мощные взрывы - на объектах инфраструктуры в Днепропетровске, Харькове, Одессе и других украинских городах. Ракетную атаку в российском Минобороны назвали "массированным ударом возмездия" за теракты в Брянской области 2 марта. Тогда группа националистов, подконтрольных Киеву, проникла в села Сушаны и Любечане. В ходе боестолкновений погибли два мирных жителя, ранение получил подросток.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики".

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Механик заряжает неуправляемые авиационные ракеты - они предназначены для стрельбы по пехоте противника. Также в боекомплекте - ПТУРы. Это уже против бронетехники. Летчик заранее составил маршрут так, чтобы двигаться под прикрытием рельефа. Обнаружив неприятеля, открывает огонь.

После массированной артподготовки штурмовые отряды ВДВ взяли опорные пункты украинских военных. Часть противника бежала еще во время минометного обстрела, бросая тела погибших. В успешной атаке участвовали ивановские и костромские десантники. В опорных пунктах - брошенное оружие и боеприпасы западного производства. Два бойца ВСУ, сдавшиеся в плен, дают показания.

Вот так выглядит ЗРК С-300 неприятеля после того, как в нее попал барражирующий боеприпас "Ланцет". Вместо кабины - груда металлолома. К северо-западу от Артемовска полностью освобождено село Дубово-Василевка. Во время того, как ВСУ пытались вывезти часть гарнизона, дорогу накрыла российская артиллерия. Итог - сгоревшая колонна машин.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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