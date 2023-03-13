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Путин призвал решать вопросы по Карабаху в конструктивном ключе

13:02
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Президент России поговорил по телефону с армянским премьером

Как сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Были рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов - включая шаги по подготовке мирного договора между Ереваном и Баку, обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.

"В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами", - отмечено в сообщении.

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