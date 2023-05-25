Тончайшая ткань: в центре Грабаря восстанавливают старинные веера

Создавали их талантливые мастера самых разных стран

Движения кисти максимально аккуратные. Работать со слоновой костью не так-то просто. Со временем она становится хрупкой. Этот "мандаринский" веер , или как его еще называют "Тысяча лиц" , вероятнее всего, был сделан в Китае в сороковые-шестидесятые годы 19-го века.

"Тысяча лиц" они называются потому, что на бумажном экране фигурки людей. И личики их сделаны из кусочков слоновой кости и раскрашены. А одежда - из кусочков ткани", - объяснила Екатерина Соловьева, художник-реставратор отдела реставрации предметов резной кости ВХНРЦ имени Грабаря.

Бумажную часть веера - экран - реставрировать тоже непросто. Рисунок на бумаге сделан акварелью, которая расплывается, если работать с жидкостями

Такие веера в 19-м веке были в моде. В приличном обществе без такого восточного аксессуара появиться было просто неприлично. Хотя сами китайцы ими не пользовались, для них они были сувениром.

В центре Грабаря сейчас в реставрации и этот загадочный веер с позолотой и серебром. По описаниям - начало 19-го века. Но у специалистов много вопросов к материалу, из которого он сделан.

"Здесь вот осталась загадка, потому что по химическому составу график кости и материалов, выполненных из костной муки с каким-то соединением, оказался одинаковым", - отметила Лариса Гетьман, заведующая отделом реставрации предметов резной кости ВХНРЦ имени Грабаря.

Здесь же в здании реставрационного центра имени Грабаря открыта экспозиция вееров, которым уже вернули их первоначальный облик. Экспонаты собраны из девяти музеев.

Для восстановление этого немецкого веера середины 18-го века под названием "Сбор винограда" пришлось даже прибегнуть к краудфандингу, настолько сложной была реставрация.

А это - французский веер середины 18-го века "Охотники на берегу лесного озера". Из пергамента и кости. С золочением и перламутром.

"Тончайшая живопись такая, приятная глазу, нежная. С украшением в виде бабочек, цветочков, зверушек. От нее глаз не оторвешь", - отмечает Гетьман.

Среди пятидесяти вееров - и яркие "мандаринские", и более нежные бальные - с кружевами, перьями. А такой простой английский из бумаги и дерева назывался "карнэ де баль". В переводе с французского - "бальный блокнот".

"Заказывались правителем балов и на месте раздавались всем желающим для того, чтобы дама смогла записать на каждую пластиночку карандашиком в комплекте очередность танцев, кому она что обещала, чтобы никого не обидеть, чтобы ничего не забыть", - указала Александра Прохорова, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности ВХНРЦ имени Грабаря.

Пронумерованные пластины с записями были на лицевой стороне. И кавалеры видели - есть ли еще свободные места, чтобы записаться в очередь. И понапрасну дам не беспокоили.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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