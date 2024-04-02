Набиуллина: ключевая ставка может снизиться во второй половине года

Глава ЦБ сообщила об этом на закрытой встрече

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предположила, что ключевая ставка может снизиться. Произойдет это во второй половине текущего года. Об этом чиновница рассказала на закрытой встрече с фракцией "Новые люди". Об этом сообщает РИА "Новости".

Последний раз решение по ключевой ставке принималось регулятором 22 марта. Тогда сообщалось, что она сохранится на уровне в 16 процентов.

Ключевая ставка - инструмент сдерживания инфляции. Повышали ее в декабре прошлого года. С того момента спрос на кредиты среди населения снизился.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"