Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию

Уже вторая за год

Популярному тиктокеру Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом.

Повестка пришла по последнему месту регистрации 22-летнего блогера - в подмосковный TikTok-хаус на улице Архитектора Райта в Красногорске, пишет telegram-канал Mash.

Сам Милохин на данный момент находится в Таиланде, где снимает ролики и занимается боксом.

В ноябре 2023 года Милохину уже приходила повестка в связи с осенним призывом. Документ принесли по месту прописки в Анапе. Приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать его, указав, что Даня находится за рубежом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"