ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию

09:59
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Уже вторая за год

Популярному тиктокеру Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом.

Повестка пришла по последнему месту регистрации 22-летнего блогера - в подмосковный TikTok-хаус на улице Архитектора Райта в Красногорске, пишет telegram-канал Mash.

Сам Милохин на данный момент находится в Таиланде, где снимает ролики и занимается боксом.

В ноябре 2023 года Милохину уже приходила повестка в связи с осенним призывом. Документ принесли по месту прописки в Анапе. Приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать его, указав, что Даня находится за рубежом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Даня Милохин
Даня Милохин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.