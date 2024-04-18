ВСУ обстреляли предприятие в курском поселке

Также поврежден энергообъект

Расположенное неподалеку от границы с Украиной предприятие в Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Также поврежден объект энергоснабжения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Как написал Старовойт в Telegram, целью обстрела украинской артиллерии стал поселок Теткино. Снаряды упали на территории одного из предприятий. Губернатор не уточнил род деятельности объекта.

Обстрелу подвергся и еще один населенный пункт, село Попово-Лежачи. Снаряды взорвались в районе объекта энергоснабжения. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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