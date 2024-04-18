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ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву

18:03
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Там назвали решение обоснованным

Европейский суд по правам человека отклонил иск Филиппа Киркорова к Литве. Певец пытался оспорить запрет на въезд в страну. Об этом пишет портал Sputnik.

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В постановлении говорится, что жалоба неприемлемая и решение принято окончательно.

Литва закрыла свои границы на въезд для Киркорова в 2021 году. Срок запрета – пять лет, то есть он действует до сих пор. Певца признали "угрозой национальной безопасности страны".

Исполнитель пытался оспорить решение, апеллируя к статье 10 и статье 1 протокола №1. Первая говорит о свободе выражения мнений, а вторая – о защите собственности.

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