ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву

Там назвали решение обоснованным

Европейский суд по правам человека отклонил иск Филиппа Киркорова к Литве. Певец пытался оспорить запрет на въезд в страну. Об этом пишет портал Sputnik.

В постановлении говорится, что жалоба неприемлемая и решение принято окончательно.

Литва закрыла свои границы на въезд для Киркорова в 2021 году. Срок запрета – пять лет, то есть он действует до сих пор. Певца признали "угрозой национальной безопасности страны".

Исполнитель пытался оспорить решение, апеллируя к статье 10 и статье 1 протокола №1. Первая говорит о свободе выражения мнений, а вторая – о защите собственности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"