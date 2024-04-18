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В Харьковской области взорвался трубопровод

20:53
  • четверг
  • 18 апреля 2024

В месте разрыва бьет столб пламени высотой 70 метров

В Харьковской области взорвался трубопровод. Об этом пишет телеграм-канал "Харьков Life". Конкретное место ЧП не сообщается. 

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По сообщениям местных жителей, из поврежденной трубы выбивается пламя высотой до 70 метров. Жар такой силы, что плавится асфальт. 

На кадрах видно сильное пламя. Однако съемки ведутся издалека и не понятно - тушит ли кто-то пожар. Также не ясно - что именно подавалось по трубе. Напомним, в прошлом году в регионе взорвался трубопровод с аммиаком. 

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