В месте разрыва бьет столб пламени высотой 70 метров

В Харьковской области взорвался трубопровод. Об этом пишет телеграм-канал "Харьков Life". Конкретное место ЧП не сообщается.

По сообщениям местных жителей, из поврежденной трубы выбивается пламя высотой до 70 метров. Жар такой силы, что плавится асфальт.

На кадрах видно сильное пламя. Однако съемки ведутся издалека и не понятно - тушит ли кто-то пожар. Также не ясно - что именно подавалось по трубе. Напомним, в прошлом году в регионе взорвался трубопровод с аммиаком.

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