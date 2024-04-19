Путин назвал ключевую задачу здравоохранения

Нужно уделять внимание профилактике заболеваний

Владимир Путин назвал ключевую задачу российского здравоохранения. Глава государства выступил на коллегии министерства здравоохранения. Он отметил, что сейчас самое главное - уделить внимание профилактике заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что главный приоритет государства - увеличение продолжительности жизни граждан. А значит необходимо предотвратить ухудшение здоровья населения.

Путин также попросил обратить внимание на качество медицинского образования. Квалификация медицинских кадров в стране должна быть высокой. От этого также зависит продолжительность жизни населения.

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