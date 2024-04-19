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Путин назвал ключевую задачу здравоохранения

11:37
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Нужно уделять внимание профилактике заболеваний

Владимир Путин назвал ключевую задачу российского здравоохранения. Глава государства выступил на коллегии министерства здравоохранения. Он отметил, что сейчас самое главное - уделить внимание профилактике заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости

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Глава государства отметил, что главный приоритет государства - увеличение продолжительности жизни граждан. А значит необходимо предотвратить ухудшение здоровья населения. 

Путин также попросил обратить внимание на качество медицинского образования. Квалификация медицинских кадров в стране должна быть высокой. От этого также зависит продолжительность жизни населения. 

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