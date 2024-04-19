ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кургане паводок достиг пика

20:34
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Участки дамбы испытывают большую нагрузку

В Кургане сейчас наблюдается пик паводка, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Самая большая точка напряжения в регионе - это участки дамбы, сообщил он в эфире телеканала "Россия-24". Накануне на ней появились протечки и отслоения в микрорайоне Вороновка.  

В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба. К вечеру 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до отметки 10 метров 15 сантиметров - это рекордный показатель.

В настоящее время подтоплены 1941 жилой дом и 3380 дачных, пять низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствие паводка
Последствие паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.