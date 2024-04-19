В Кургане паводок достиг пика

Участки дамбы испытывают большую нагрузку

В Кургане сейчас наблюдается пик паводка, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Самая большая точка напряжения в регионе - это участки дамбы, сообщил он в эфире телеканала "Россия-24". Накануне на ней появились протечки и отслоения в микрорайоне Вороновка.

В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба. К вечеру 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до отметки 10 метров 15 сантиметров - это рекордный показатель.

В настоящее время подтоплены 1941 жилой дом и 3380 дачных, пять низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог, передает РИА Новости.

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