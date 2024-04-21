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У москвичей появились новые возможности для поиска предков

18:15
  • воскресенье
  • 21 апреля 2024

Детали сообщил мэр Собянин

Москвичи смогут найти в популярном онлайн-сервисе "Моя семья" ещё свыше тысячи книг, содержащих генеалогические сведения за 1775–1930-е годы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что Главархив вместе со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой оцифровали метрические книги и исповедные ведомости церквей Сретенского сорока Москвы. Этот район включает в себя Лубянку, Сретенку, Лефортово, Покровку и Новую Басманную улицы.

Уже сейчас жители столицы могут обратиться в Главархив, ознакомится с данными на 11 миллионах страниц метрических книг, исповедных ведомостей, ревизских сказок и брачных обысков.

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