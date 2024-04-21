ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыты детали письма президента Швейцарии Путину

19:07
  • воскресенье
  • 21 апреля 2024

Послание было отправлено после переизбрания главы России

Президент Швейцарии Виола Амхерд написала письмо Владимиру Путину после его переизбрания на выборах в марте. Подробности сообщила местная газета Blick.

В письме были выражены соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус сити холл". Также Амхерд сочувствует тем, кто пострадал от недавних наводнений в российских регионах.

Известно, что в письме поднимались "несколько тем с учётом нового срока полномочий президента России". Что это за темы, не сообщается.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Виола Амерд
Виола Амерд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.