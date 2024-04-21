Раскрыты детали письма президента Швейцарии Путину

Послание было отправлено после переизбрания главы России

Президент Швейцарии Виола Амхерд написала письмо Владимиру Путину после его переизбрания на выборах в марте. Подробности сообщила местная газета Blick.

В письме были выражены соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус сити холл". Также Амхерд сочувствует тем, кто пострадал от недавних наводнений в российских регионах.

Известно, что в письме поднимались "несколько тем с учётом нового срока полномочий президента России". Что это за темы, не сообщается.

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