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Шольц: эпохе ископаемого топлива пришел конец

08:47
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Канцлер Германии считает, что пришла пора изменить производственные процессы

Эпохе ископаемого топлива приходит конец. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в беседе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Германии. Политик при этом напомнил, что от норвежского газа ФРГ отказываться не собирается. Эта страна стала крупнейшим поставщиком топлива после введения санкций против России.

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Шольц подчеркнул, что после того как недра будут вычерпаны, придется значительно изменять промышленные процессы. А это значит, считает немецкий канцлер, что Норвегия сможет стать самым крупным поставщиком альтернативной энергии, произведенной с помощью воды и ветра.

Агентство Bloomberg подсчитало, что в конце 2023 года Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию. Доля поставок составила 33 процента. Также газ и СПГ немцы закупают в Нидерландах. Для полного обеспечения производств энергией приходится использовать уголь.

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Олаф Шольц
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