Шольц: эпохе ископаемого топлива пришел конец

Канцлер Германии считает, что пришла пора изменить производственные процессы

Эпохе ископаемого топлива приходит конец. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в беседе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Германии. Политик при этом напомнил, что от норвежского газа ФРГ отказываться не собирается. Эта страна стала крупнейшим поставщиком топлива после введения санкций против России.

Шольц подчеркнул, что после того как недра будут вычерпаны, придется значительно изменять промышленные процессы. А это значит, считает немецкий канцлер, что Норвегия сможет стать самым крупным поставщиком альтернативной энергии, произведенной с помощью воды и ветра.

Агентство Bloomberg подсчитало, что в конце 2023 года Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию. Доля поставок составила 33 процента. Также газ и СПГ немцы закупают в Нидерландах. Для полного обеспечения производств энергией приходится использовать уголь.

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